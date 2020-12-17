“قسد” تختطف عدداً من الشبان بمدن وأرياف الحسكة

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي عدداً من الشبان في مدن وأرياف الحسكة لإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين من ميليشيا “قسد” أقاموا العديد من الحواجز داخل وفي محيط مدن وأرياف الحسكة وأقدموا على اختطاف عدد من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب إجبارية لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وأشارت المصادر إلى حالة الاستياء العامة لدى أهالي مدن وأرياف الحسكة الذين ضاقوا ذرعاً بممارسات ميليشيا “قسد” وخاصة بعد تزايد عمليات اختطاف المدنيين وخاصة الشباب منهم لزجهم في القتال إضافة إلى فقدان حالة الأمان في مناطق انتشار الميليشيا.