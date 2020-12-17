مداخلات واقترحات هامة على طاولة هيئة مكتب الشباب الفرعي بحماة

عقدت هيئة مكتب الشباب الفرعي بحماة اجتماعها الدوري برئاسة الرفيق أمين فرع حماه لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس أشرف باشوري، وبحضور عضو قيادة الفرع الرفيقة المهندسة رضية سقر رئيس مكتب الشباب الفرعي.

الرفيق باشوري أكد على أهمية الدور الفاعل للشباب في المرحلة القادمة، وشدد على اللقاءات الحوارية ودورها في عملية الوعي خاصة بعد دخول أفكار الإرهاب إلى بعض المناطق التي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأشار إلى أن هذه الشريحة بحاجة إلى إعادة تقويم وتقييم من خلال المنظمات، كطلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة واتحاد الطلبة والاتحاد الرياضي، ووضع خطة منظمة للوصول إلى جميع المناطق واستخدام وسائل الإقناع الفكرية والثقافية .

وتحدثت الرفيقة رضية سقر عن المهام الملقاة على عاتق الرفاق الحاضرين ودورهم خلال الظروف الراهنة في توعية جيل الشباب والتواصل معهم بشكل دائم لتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية.

وتخلل الاجتماع عدة مداخلات وطروحات حول روابط المشجعين والعمل على لقاءات مع الجمهور والمشجعين في النوادي، وضرورة منح قروض تمكين للشباب كخطوة في طريق المشروعات الصغيرة.

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد