أعمال الشغب في مباراة جبلة و تشرين إساءة كبيرة للروح الرياضية و خروج عنها و هناك متابعة لما حصل مع القيادة الرياضية

قالت الرفيقة تهاني شليحة رئيسة مكتب الشباب و الرياضة الفرعي في اللاذقية لحزب البعث العربي الإشتراكي في تصريح خاص للبعث ميديا أن ما حصل اليوم في مباراة تشرين و جبلة هو موضع متابعة مع القيادة الرياضية لأن أعمال الشغب غير المبررة مطلقاً شكّلت إساءة حقيقية و كبيرة للروح الرياضية التي ينبغي و يفترض أن تكون عنواناً للرياضة و لاسيما في مثل هذه المباريات التي تجمع فريقين من المحافظة و أوضحت الرفيقة شليحة أنه برغم كل التحضيرات واللقاءات التي سبقت هذه المباريات بأيام حيث كان لقاء للرفيق أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس المهندس هيثم اسماعيل و رئيس مكتب الشباب الفرعي مع هيئة المكتب و إدارتي الناديين و لجنة كرة القدم و رابطة المشجعين و جميع المعنيين للتأكيد على تجسيد الروح الرياضية العالية في هذه المباراة و الخروج بأبهى صورة في الأداء و الروح الجماعية و المحبة تكريسا لرسالة الرياضة و دورها إلا أن الشغب الذي رافق المباراة كان مستغرباً برغم كل ما بذلته رابطتا مشجعي الفريقين من جهود كبيرة عبر لقاءاتها و اليافطات التي علّقتها و منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي و أكدت الرفيقة شليحة أن قيادة فرع اللاذقية للحزب و المحافظة و الاتحاد الرياضي في المحافظة و قيادة الشرطة من خلال كتيبة حفظ النظام و مديرية منطقة جبلة و جميع الجهات المعنية قاطبة اتخذت أقصى التدابير و الإجراءات لتأمين السلامة للجميع خلال و بعد المباراة و للحفاظ على سلامة اللاعبين و جميع الكوادر الرياضية و الفنية و الإدارية و لفتت الى أن الأمور و العواقب مرّت بسلام و بأقل الخسائر و قد تعرض باص نادي تشرين للتخريب من قبل مجموعة من مثيري الشغب كما تم إسعاف عدد من المواطنين إلى مشفى جبلة لتلقي العلاج و أكدت الرفيقة شليحة أن تداعيات ما حصل تتم متابعتها على نحو مكثّف مع جميع المعنيين لأنه من المعروف أن الجمهور الرياضي في محافظة اللاذقية أثبت على وجه الدوام أنه يقدّم الصورة المثلى في التحلي بالروح الرياضية و أن ما حصل اليوم جاء بفعل مجموعة من الخارجين عن الروح الرياضية و هذا ما ينبغي التوقف عنده للحؤول دون تكرار ما حصل .

و قد شهدت مباراة تشرين و جبلة على أرض ملعب البعث في مدينة جبلة أعمال شغب ورمي حجارة من بعض المشجعين عقب انتهاء المباراة .

و أوضح الدكتور قصي الخليل مدير المشفى الوطني بجبلة أنّ المشفى استقبل ٣ اصابات كانت طفيفة وجميعها خرجت من المشفى.

اللاذقية- مروان حويجة