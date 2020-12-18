فرع حماة لمنظمة طلائع البعث يعقد مؤتمره السنوي

حماة- البعث ميديا – حسان المحمد

عقد فرع حماة لطلائع البعث مؤتمره السنوي تحت شعار (بالتعاون والعمل ..نحقق الامل ) بحضور الرفيق امين فرع حماة للحزب اشرف باشوري ومحافظ حماة محمد طارق كريشاتي ورئيس منظمة طلائع البعث عزت كاتبي.

وتخلل الجلسة عرض مقترحات عامة بالمنظمة تمحورت حول إدراج منهاج التربية الطليعية في مناهج الجامعات و تفعيل سينما الأطفال و معالجة النقص الحاصل في مطبوعات المنظمة و زيادة عدد الدورات الطليعية وإصدار طابع لمنظمة طلائع البعث، كما طالب عدد من الطليعيين بسرعة معسكر الطلائع بحماة، وتوزيع مشرف طليعي في كل منطقة طليعية ، وتزويد الوحدات بمرشدة نفسية ، وإشراف المنظمة على حالات ذوي الاحتياجات بشكل مباشر ، وتعيين معلمين جدد لمادة الموسيقى وتأمين الآلات الموسيقية لهم ، وتزويد المدارس التطبيقية بخط انترنت ، ومتابعة الاهتمام بالرواد الطليعيين من قبل اتحاد شبيبة الثورة بعد المرحلة الابتدائية كما أشاروا إلى معاناة التأخر الدراسي للطلاب وإقامة دورات لصعوبات التعلم لرفع المستوى التعليمي، وغير ذلك من المطالب الهامة.

الرفيق “باشوري” أمين الفرع أكد على أهمية المؤتمر كونه محطة من محطات إعادة وتقويم العمل لتعزيز الإيجابيات وتجاوز السلبيات مشيراً لدور المنظمة في بناء الطفل والإنسان وإعادة تربية وتعليم ما خرّبته المجموعات الإرهابية في عقول الأطفال، ونوّه الرفيق باشوري بأهمية المنظمات و النقابات في المرحلة المقبلة والاهتمام بصفحات التواصل الاجتماعي الوطنية لمواجهة الصفحات الصفراء ونشر الثقافة الوطنية والقومية عبرها.

من جانبه شدّد الرفيق كاتبي على العمل الطليعي و تكريس المفاهيم الصحيحة للوطنية و العمل على ترجمة حب الوطن وحب الجيش وحب القائد ، مشيراً إلى أن إعادة إعمار البشر أصعب بكثير من إعادة إعمار الشجر والحجر.

وأكد الرفيق كاتبي أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية على تفعيل فريق العمل التربوي ، موضحاً أنه على متابعة دائمة لعملية بناء معسكر الطلائع بحماة.

وأشار أمين فرع الطلائع مسعود الياسين إلى أن المنظمة لم يتوقف عطاءها رغم جميع الصعوبات والظروف التي ألمت بسورية وأبت إلا أن تكون المنظمة الأكثر تميزاً وبخطوات جريئة نفذت أنشطتها ورسمت البسمة على شفاه الأطفال الذين سيحملون الراية ويكونوا رجال الغد وحماة الوطن.