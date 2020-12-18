لهذه الأسباب أرتفعت معدلات قبول طلاب التعليم المفتوح.. واستقبال الإعتراضات ابتداءً من الأحد

فتح نظام التعليم المفتوح أبوابه لمن أراد أن يستكمل مسيرته التعليمية، أو يغير مجال عمله تحت شعار التعليم حق للجميع، ضمن قدرة مالية مقبولة أمام غلاء تكاليف الدراسة في الجامعات الخاصة.

لكن بعد صدور نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 مؤخراً والتي أثارت استياء العديد من الطلاب، ارتفعت أصوات اعتراضاً على ارتفاع المعدلات، فالكثير من الطلاب لم ينالوا مقعداً بسبب هذا الارتفاع، ولم يبق لمعظمهم سوى الانتظار لصدور مفاضلة جديدة في العام القادم، أحمد تقدم لمفاضلة التعليم المفتوح ولم يحظ بأي فرصة ولا يستطيع أن يتقدم إلى جامعة افتراضية ولا إلى جامعة خاصة، يقول “ليس علي سوى الانتظار رغم أنني متأكد أن ارتفاع المعدلات مستمرة”.

ومن وجهة نظر المتقدمة ندى أن رفع المعدلات لهذا المستوى سيجبر الكثيرين التوجه للجامعات الخاصة ذات التكاليف الجنونية.

أما الطلاب الآخرين فكانت أسباب أخرى وراء فشل مساعيهم وخسارتهم لقبولهم بالمفاضلة، وهو ارتكاب بعض الموظفين المشرفين أخطاء خلال عملية التسجيل بسبب انعدام الخبرة لدى البعض منهم، فوليد توجه للتسجيل في أحد المراكز كونه من ذوي الشهداء لكن المسؤولين على المركز لم يحيطوه علما بوجود مقر خاص بذوي الشهداء للتسجيل، عدا عن أخطاء أخرى تعرض لها طلاب بسبب عدم اطلاع الطالب أو المسؤول على تعليمات التسجيل.

د. رغداء نعيسة رئيسة مركز التعليم المفتوح أوضحت للبعث ميديا أن سبب ارتفاع المعدلات هو الأعداد الكبيرة للمتقدمين و التي وصلت إلى 17000 وأن من تم قبولهم 4470 ، خاصة بعد أن تم تمديد أيام التسجيل، و بخصوص النتائج أكدت نعيسة أن وزارة التعليم العالي هي من اختارت نسب القبول.

وعن المبالغ التي دفعها الطلاب للتسجيل قالت نعيسة: “أي طالب لم ينل أي فرع يستطيع استرداد المبلغ الذي دفعه ونبحث الآن عن طريقة للاسترداد تخفيفا للازدحام على المصارف العقارية”، وعن وجود أخطاء ارتكبت من قبل المشرفين على مراكز التقديم أكدت نعيسة أنهم متواجدون في المركز لاستقبال الاعتراضات ومعالجتها بدءا من الأحد القادم.

البعث ميديا || ريم حسن