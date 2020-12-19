الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بقذائف المدفعية قريتي صيدا ومعلق بريف الرقة الشمالي

صعدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين استهدفوا خلال الساعات الماضية بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرقي مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.

ولفتت المصادر إلى أن تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها خلال الفترة الماضية على منطقة عين عيسى أدى إلى تهجير مئات الأسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء من منازلها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.

وتواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتهم على المدنيين بريف الرقة واستهداف البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة بالمدفعية وتنفيذ المزيد من حملات المداهمة والاختطاف في مناطق سيطرتهم في إطار مخططات النظام التركي للضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها والاستيلاء على ممتلكاتهم وحقولهم.