الرفيق دلا يلتقي الكوادر الشبيبية في السويداء

أكد رئيس اتحاد شبيبة الثورة الرفيق عفيف دلا أهمية تأطير المواهب لرفع مستواها وتحفيز الشباب على المشاركة والإبداع والتميز جاء ذلك خلال لقائه قواعد وقيادات شبيبة السويداء للاطلاع على واقع الجهاز الشبيبي والمقرات والكوادر وما تم إنجازه ووضع آليات عمل جديدة لتجاوز الصعوبات والعقبات ووضع الخطط والأفكار.

وأكد الرفيق “دلا” أن المنظمة بدأت بالعمل على تطوير آلياتها من خلال استثمار بنيتها التحتية والخزان البشري الشاب لديها بالتحول إلى الإنتاج بالمساعدة على إقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع غرف السياحة والتجارة والصناعة والزراعة في المحافظات والتشبيك مع سوق العمل وفق البيئة الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة

وبين رئيس المنظمة أن الزيارة تأتي في إطار جولات قيادة المنظمة للفروع للوقوف على واقع عمل كل فرع وما لديه من نقاط قوة وضعف , وطرح رؤى للعمل الاتحادي الشبيبي خلال المرحلة القادمة بالعناوين العريضة والأهداف الإستراتيجية , والاطلاع على واقع مراكز ومقرات النشاط الشبيبي في المدينة والريف ومعرفة احتياجاتها وجهوزية ومستلزمات العمل ، وإعادة تقييم ودراسة الفرص الاستثمارية على مستوى العمل الاتحادي ، مشيراً إلى أن هناك مجموعة مقرات ومراكز سيتم البحث في توظيفها لخدمة العمل الاتحادي على مستوى أندية العلوم للمعلوماتية، ومراكز النشاط الشبيبي والتدريب الإعلامي والفني والمهني لوضع الخطة المناسبة للعمل.

وزار “دلا” والرفاق في قيادة المنظمة قيادة فرع الحزب والمحافظة و حضورا حفل أقامه فرع الشبيبة على مسرح التربية حيث قُدم درعاً تذكارياً لرئيس المنظمة بحضور محافظ السويداء المهندس همام دبيات وعضو قيادة فرع الحزب الرفيقة روزانا الباسط.

السويداء- رفعت الديك