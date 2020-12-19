هدف وحيد يرتقي بالجيش للمركز الثالث في الدوري الممتاز لكرة القدم

فاز فريق الجيش على الوثبة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في اختتام الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد شريفة عند الدقيقة السادسة والسبعين من ركلة جزاء الأمر الذي ساهم في رفع رصيد فريقه في سلم الترتيب إلى النقطة التاسعة عشرة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الوثبة عند النقطة الحادية عشرة في المركز السابع.

وكانت الجولة افتتحت أمس بفوز الكرامة على الحرية بهدف دون رد وتشرين على جبلة بثلاثة أهداف لهدف وحطين على الساحل بأربعة أهداف دون رد والاتحاد على الفتوة بهدف دون رد وتعادل الحرجلة مع الشرطة والطليعة مع الوحدة سلبا.

وبهذه النتائج واصل الكرامة صدارته للدوري برصيد 22 نقطة تلاه تشرين برصيد 21 نقطة ثم الجيش بـ19 نقطة فحطين بـ16 نقطة فالوحدة 15 نقطة وجبلة 12 نقطة والوثبة 11 نقطة والطليعة 10 نقاط والشرطة والاتحاد بـ7 نقاط لكل فريق والحرية والحرجلة 5 نقاط لكل منهما ثم الفتوة والساحل بنقطتين لكل فريق.