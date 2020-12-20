إطلاق المرحلة الرابعة من عمليات “الوعد الصادق” بالبصرة

لإعادة الأمن والاستقرار إليها، أطلقت القوات العراقية اليوم المرحلة الرابعة من عمليات (الوعد الصادق) بغرض القبض على فلول إرهابيي تنظيم “داعش” والمطلوبين للقضاء ونزع الأسلحة غير المرخصة في محافظة البصرة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات المحافظة اللواء الركن أكرم صدام مدنف قوله في بيان إن هذه العمليات انطلقت على محورين الأول يشمل مناطق مدينة القرنة والدير والماجدية والكرمة والثاني مناطق الفاو والسيبة وأبو الخصيب والزبير وسفوان وجبل السنام.