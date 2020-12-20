20, 12, 2020 - 4:41 مساءً

اعتقالات وإصابات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية

سياسة-عربي   10

ذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا في طولكرم وعزون في قلقيلية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية عرانة شمال شرق مدينة جنين في الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة الشاب بجروح جراء انفجار قنبلة في وجهه.

وتعرض فلسطيني آخر لجروح في رأسه جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال اقتحامهم منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، حيث اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين أمس بجروح جراء اعتداءات مستوطنين وقوات الاحتلال عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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