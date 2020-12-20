صدور المجلد السادس من موسوعة الآثار في سورية عن هيئة الموسوعة العربية

أصدرت هيئة الموسوعة العربية المجلد السادس من موسوعة الآثار في سورية والذي يتضمن 118 عنواناً تبدأ بحرفي الحاء والخاء.

وترافقت الأبحاث مع مخططات وصور توضيحية عن المواقع الأثرية وغيرها من المواضيع المتصلة بها.

وتكمن أهمية موسوعة الآثار وفقاً لحمود بأنها توثيق دقيق وتعريف المجتمع والأجيال القادمة بالقيمة العالية للتراث السوري كي تعمل على حمايته والحفاظ عليه كونه يشكل هوية وطنية قل نظيرها ومورداً اقتصاديا لا ينضب.

يذكر أن هيئة الموسوعة العربية تأسست عام1981 كهيئة عامة ذات طابع علمي ثقافي ومركزها مدينة دمشق وتتولى إصدار موسوعة عربية شاملة وموسوعات متخصصة وملاحقتها ومتابعة تطورها.