قيادي ناصري: انتصار سورية على المؤامرات التي تستهدفها حتمي

أشار فاروق العشري، المفكر القومي العربي والقيادي الناصري بمصر، أن سورية تتعرض لأبشع مؤامرة عرفها التاريخ الحديث حيث تكاتفت ضدها كل قوى الشر العالمي ومعها الأنظمة الرجعية العربية خدمة لكيان الاحتلال الصهيوني مشددا على أن انتصار سورية على هذه المؤامرات أمر حتمي.

وقال العشري في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن الصمت الرسمي العربي والدولي على ما تتعرض له سورية من مؤامرة وعقوبات جريمة لن ينساها التاريخ مشددا على أن سورية شعبا وجيشا وقيادة حاربت وتحارب الإرهاب وحفظت الأمة من ويلات تنفيذ مخطط التقسيم المشؤوم.