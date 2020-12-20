“متحف نجيب محفوظ”يفتح أبوابه للجمهور مجاناً

اعلنت وزارة الثقافة المصرية أنه وبمناسبة الاحتفال بمرور 109 أعوام على ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيكون “متحف نجيب محفوظ” متاحاً أمام للجمهور بشكل مجاني حتى آخر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويضم المتحف الواقع في منطقة تكية محمد بك أبو الدهب بجوار الجامع الأزهر، العديد من القاعات التي توثق سيرة ومسيرة أديب نوبل، منها قاعتين للشهادات والأوسمة والنياشين التي حصل عليها خلال فترة إبداعه.

كما يشمل المتحف “قاعة نوبل” التي تعرض فيها قلادة نوبل وكل من حصل على الجائزة منذ تدشينها، ومكتب ومكتبة محفوظ الخاصة، إضافة إلى مكتبة تشمل كل الأعمال التي كتبها صاحب “بين القصرين” طوال مسيرته الإبداعية ومكتبة عامة.