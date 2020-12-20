هيئة مكتب العمال بفرع دمشق تناقش واقع العمل النقابي والاقتصادي

موضوعات وطروحات عديدة تم طرحها خلال اجتماع هيئة مكتب العمال في فرع دمشق لحزب البعث العربي الإشتراكي، تناولت واقع العمل الاقتصادي والنقابي في الجهات التابعة له وعمل مسؤولي العمال في الشعب الحزبية .

الرفيق د.وسام نصرالله رئيس المكتب اوضح ان المكتب نفذ خطته الخاصة بعقد هيئاته والتي كانت ناجحة وحققت الهدف المرجو منها لاسيما لجهة متابعة القضايا والتفاصيل الخاصة بواقع العمل النقابي في الجهات التابعة له والقضايا الاقتصادية في الشركات والمؤسسات الى جانب واقع القطاع الحرفي وتمت معالجة البعض منها مع الجهات المعنية وما تبقى في طريقة للمعالجة لان المكتب حريص على ان يكون الواقعين النقابي والاقتصادي بأفضل حال وان يكون هناك استقرار في العمل مبينا ان الهدف من اجتماعات تقديم الأفكار والرؤى التطويرية واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير العمل وتبادل الآراء والافكار وتعزيز التواصل بين المكتب ومختلف الجهات والاطلاع بشكل مباشر على الصعوبات بدون اية حواجز الامر الذي يفرض على الجميع التحضير الجيد لها والمناقشة بكل حرية وشفافية وهذا ما تؤكد عليه القيادة دائما حيث انه ليس هناك سقف للحوار طالما ان المصلحة العامة هي الهدف الاساسي.

واضاف يجب اتخاذ الاستعدادات الخاصة بعمل المؤتمرات النقابية واعداد التقارير الخاصة بذلك بحيث تعكس الصورة الحقيقية للعمل النقابي والاقتصادي وان تكون متضمنة لحقيقية الواقع وتقديم الافكار والمقترحات البناءة التي تطور العمل وان تكون قابلة للتنفيذ بحيث تتناسب مع الظروف الحالية التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي منوها الى ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والعمل النقابي والاهتمام بالجانب الميداني لتعزيز التواصل مع الاخوة العمال في مواقع العمل وتعزيز العلاقة مع الادارات لخدمة العمل والعمال وتقديم المقترحات المفيدة لها لاسيما وان الرفاق النقابيين لديهم الخبرة والقدرة على التشخيص منوها الى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العام في تعزيز الصمود الوطني ودعم الاقتصاد والتنمية الى جانب دوره الاجتماعي لافتا الى اهمية القطاع الحرفي في دعم الاقتصاد الوطني والاهتمام بالحرفيين وحل مشكلاتهم وتعزيز مفهوم الاقتصاد الحرفي داعيا الى تعزيز العلاقة مع مسؤولي العمال في الشعب الحزبية.

بعد ذلك قدم اعضاء الهيئة عرضا عن واقع عملهم.

دمشق – بسام عمار