“ياسا” يشرد آلاف الأشخاص في فيجي

ارتفع عدد ضحايا الإعصار “ياسا” الذي يضرب جمهورية فيجي منذ الأسبوع الماضي، إلى أربعة قتلى كما تسبب بدمار كبير في بعض المناطق وتشريد الآلاف.

مدير المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، فاسيتي سوكو، ذكر، بحسب ما نقلت وكالة اسوشيتد برس، أن الإعصار الذي وصل إلى الفئة الخامسة، وهي أقوى درجة، تسبب بمصرع أربعة أشخاص وفقدان خامس، حتى الآن، بينما لا يزال 7731 شخصاً في 183 مركزاً للإجلاء في جميع أنحاء البلاد.

من جهتها، بينت إليزابيساي روكوتونيداو، المدير العام للصليب الأحمر، أن تقييم الوضع من الجو أظهر أن إقليم بوا بجزيرة فانوا ليفو، شمال البلاد، تعرض لأضرار ودمار بنسبة 70% وبات السكان بحاجة ماسة لمياه الشرب والمأوى في حين دمرت جزيرة كيا الصغيرة تماماً.

ولفتت إلى أن انقطاع الاتصالات والطقس السيئ يعرقلان تقييم حجم الدمار بشكل دقيق.