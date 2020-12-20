“ياسا” يودي بحياة 4 أشخاص ويتسبب بتشريد الآلاف في فيجي

ارتفع عدد ضحايا الإعصار ياسا الذي يضرب جمهورية فيجي منذ الأسبوع الماضي إلى أربعة قتلى كما تسبب بدمار كبير في بعض المناطق وتشريد الآلاف.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مدير المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي (فاسيتي سوكو) قوله إن الإعصار الذي وصل إلى الفئة الخامسة وهي أقوى درجة تسبب بمصرع أربعة أشخاص وفقدان خامس حتى الآن بينما لا يزال 7731 شخصاً في 183 مركزاً للإجلاء في جميع أنحاء البلاد.

وقالت روكوتونيداو إن انقطاع الاتصالات والطقس السيئ يعرقلان تقييم حجم الدمار بشكل دقيق.