أفغانستان.. مقتل خمسة ضباط شرطة ومدنيين في هجومين مسلحين

لقي خمسة ضباط شرطة أفغان مصرعهم، ومدنيان اثنان في هجومين مسلحين شرق وغرب أفغانستان اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن مسؤول محلي في شرطة إقليم باروان شرق أفغانستان محمد صادق هاشمي قوله في بيان: “انفجرت عبوة ناسفة مثبتة بسيارة كانت تقل عددا من عناصر الشرطة الأفغانية في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم ما اسفر عن مقتل خمسة ضباط شرطة بينهم قائد شرطة الطريق السريع بالاقليم”.

كما أعلن مسؤول محلي في إقليم بادغيس غرب أفغانستان عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في شاحنة محملة بالبضائع في منطقة موكور بالإقليم ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح.

وأعلن أمس عن مقتل ضابط شرطة أفغاني وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة في إقليم ننغارهار شرق أفغانستان.