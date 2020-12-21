الحسكة: توزيع منحة بذار على خمسة آلاف مزارع

بدأ فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة توزيع منحة بذار القمح والشعير على المزارعين في مختلف مناطق ريف المحافظة.

وبين رئيس فرع المنظمة علي منصور أن عدد المزارعين المستهدفين بالمنحة يبلغ 5 آلاف مزارع يتوزعون في مناطق ريف القامشلي وتل براك والشدادي ومركدة وريف الحسكة.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص كل مزارع بـ 200 كغ من القمح أو الشعير لاستخدامها كبذار في زراعة الأراضي، موضحا أن المنحة توزع بالتعاون مع مديرية زراعة الحسكة وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.