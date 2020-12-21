الرئاسة الروسية: لاصحة لمزاعم تورط روسيا في قرصنة مؤسسات أمريكية

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المزاعم بشأن (تورط روسيا) في عمليات قرصنة الكترونية على مؤسسات وشركات حكومية أمريكية لا أساس لها من الصحة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين إن “روسيا ليست متورطة في مثل هذه الهجمات وخاصة في الهجوم الأخير.. نعلن ذلك رسمياً وبحزم”.

وشدد بيسكوف على أن “أي اتهامات بتورط روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتعد على الأغلب استمراراً لرهاب روسيا الأعم والذي يتم اللجوء إليه في أي حادث”.