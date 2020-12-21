الرئيس الروسي يؤكد أهمية التعاون الدولي في مكافحة كورونا

خلال التوقيع على مذكرة تعاون بين مركز غماليا وشركة أسترازينيس ومجمع “ار في بي إي” وشركة ريفارم في موسكو قال بوتين “مثل هذا الموقف تجاه الشراكة يمكن أن يكون مثالاً مقنعاً جيداً لتوحيد القوى العلمية والتكنولوجيات والاستثمارات التي تندرج في هدف مشترك هو حماية حياة وصحة وسلامة الملايين من الناس على كوكب الأرض ككل”.

وأضاف بوتين مخاطباً الموقعين “إنكم تفعلون اليوم بالضبط ما أوصت به مجموعة العشرين وما وجهته الأمم المتحدة مراراً وتكراراً إلى الخبراء من جميع أنحاء العالم لتوحيد جهودهم” لافتاً إلى أهمية استخدام كل إمكانيات التعاون الدولي من أجل الاقتراب قدر الإمكان من اللحظة التي يتم فيها هزيمة العدوى الخطيرة في نهاية المطاف.

وكانت شركة أسترازينيس أعلنت سابقاً أنها ستجري اختبارات سريرية على مزيج من لقاحها مع لقاح “سبوتنيك في” في حين أرسل مجمع “ار في بي إي” عرضاً مماثلاً إلى الشركة البريطانية نهاية تشرين الثاني الماضي.