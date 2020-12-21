الرقة: وضع خط مياه السبخة الجديد بالخدمة

أنهت الورشات الفنية في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة أعمال صيانة خط مياه السبخة الجديد، وتم وضعه في الخدمة والاستثمار لإرواء عدد من البلدات والقرى في الريف المحرر من الإرهاب.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة المهندس أحمد الصالح بأنه تم استبدال خط مياه السبخة القديم المصنوع من مادة الاترنيت بقطر 300 ملم بخط جديد مصنوع من مادة “البولي ايتيلين” عالي المقاومة والضغط بقطر 450 ملم الأمر الذي سيزيد غزارته من 200 متر مكعب إلى 480 متراً مكعباً في الساعة، وبالتالي تغذية 5 بلدات وقرى في ريف الرقة المحرر وهي السبخة والرتبة والشريدة الشرقية والشريدة الغربية والجبلي بمياه الشرب بشكل يومي بدلاً من إمدادها بالمياه سابقاً بالتناوب.

وبين الصالح أن الخط الجديد الذي نفذته المؤسسة العامة لتنفيذ الإنشاءات العسكرية يؤمن مياه الشرب لتلك البلدات والقرى والتجمعات التي يقطنها حالياً نحو 60 ألف نسمة.