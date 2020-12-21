الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة لا تؤثر على معدل الوفيات بالمرض

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تسجل حتى الآن أي تأثير لطفرة كوفيد19 الجديدة، التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، على معدل الوفيات.

سيلفي برياند، مديرة قسم الأوبئة في المنظمة، بينت في حديث تلفزيوني، أمس، أنه ليس هناك ما يثير الدهشة فيما يحدث الآن، لأن الفيروسات يمكن أن تتحور، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم هل تغير تأثير فيروس كورونا على البشر.

وأضافت بأنه من المستبعد أن يكون للسلالة الجديدة من الفيروس أي تأثير على فعالية اللقاح، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة.

كما لفتت إلى أنه كلما تم اكتشاف طفرة للفيروس يجب تحديد الخصائص الجديدة التي تكتسبها سواء حدثت تغييرات كبيرة أو كان ذلك مجرد تطور طبيعي.

مديرة قسم الأوبئة دعت إلى عدم الاستسلام للذعر، معربة عن اعتقادها بأن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ستسمح بكبح انتشار الطفرة الجديدة من الفيروس، ولن يكون انتشارها سريعا في الفترة التي تسبق الاستخدام المكثف للقاحات، لكنها أقرت بأن الوضع لا يزال مبهما ومن الصعب تحديد ما إذا كان يتعين اللجوء إلى مبدأ التحوط واتخاذ تدابير إضافية.