بسبب الوضع الوبائي.. روسيا تعلق الرحلات الجوية إلى بريطانيا

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المقر قوله “قررنا تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة مؤقتاً بسبب تدهور الوضع الوبائي والقرار يدخل حيز التنفيذ من اليوم وسيكون ساري المفعول لمدة أسبوع”.

وأعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي أمس توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة بشكل مؤقت بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن العديد من خطوط الجو وشركات الطيران الأوروبية أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا وأبرزها إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وايرلندا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وكرواتيا.