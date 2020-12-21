بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا.. كندا تعلق رحلاتها إلى بريطانيا

على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، قررت كندا على غرار العديد من الدول الأخرى تعليق رحلات الركاب الآتية من المملكة المتحدة لمدة 72 ساعة.

وكالة فرانس برس نقلت عن وكالة الصحة العامة الكندية قولها في بيان “نظرا إلى العدد الكبير من الإصابات المسجلة بسلالة جديدة من فيروس كوفيد 19 في أجزاء من المملكة المتحدة اتخذنا قرار تعليق دخول كل رحلات الركاب التجارية والخاصة الآتية منها إلى كندا وذلك لمدة 72 ساعة بدءا من منتصف الليل”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت الماضي أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا وأمرت حكومته بتشديد قيود كوفيد 19 في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

وقررت العديد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وايرلندا والأرجنتين وتشيلي تعليق الرحلات الجوية مؤقتا من الأراضي البريطانية ما يعكس القلق الذي يسود العالم جراء ظهور سلالة جديدة من الفيروس.