خطيب: إيران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة مجددا، موقف بلاده الرافض لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن خطيب زادة قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عبر الفيديو اليوم “موقفنا حازم وواضح لن تتم إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وعلى أطراف الاتفاق الوفاء بالتزاماتهم”.

مضيفاً إن إيران “وعبر اعتمادها أقصى درجات المقاومة أظهرت للعالم أنها لا تتفاوض مع أحد حول أمنها القومي ومصالحها الوطنية ولديها أولوياتها الدفاعية وستتصرف وفقا لذلك”.

ولفت إلى أن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي سيعقد اليوم عبر الفيديو ولن يركز على مناقشة قضايا محددة تتعلق بالاتفاق ولكنه سيستعرض مجموعة التطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية.