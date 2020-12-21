دير الزور: المباشرة بتركيب خط إنتاج جديد في مطحنة الفرات

بهدف زيادة الطاقة الانتاجية وتأمين الدقيق التمويني لأفران محافظة دير الزور، بدأت ورشات فرع المؤسسة السورية للحبوب تركيب خط الإنتاج الثالث في مطحنة الفرات بعد الانتهاء من صيانة وتأهيل الآلات.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس أديب الركاض أن الخط يعمل بطاقة تصل إلى 70 طناً من الدقيق يومياً، مشيراً إلى أن مطحنة الفرات هي المطحنة العامة الوحيدة في المحافظة ويوجد فيها حالياً خطا إنتاج ينتجان نحو 60 طناً من الدقيق يومياً.

من جانبه بين مدير المطحنة المهندس سمير سناد أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من عملية تجهيز وتركيب الخط الثالث وهي إعادة تأهيل وصيانة الآلات المقدمة من المؤسسة وهي آلات قديمة تمت صيانتها بعد تأمين القطع اللازمة من قبل ورشات المطحنة لوضعها في الخدمة، ويتم العمل حالياً على صيانة وتأهيل الروافع والسحابات الرئيسية بالتوازي مع إنجاز الأعمال الإنشائية والمدنية المتمثلة بإنشاء حفر استقبال الأقماح الخارجية والداخلية.