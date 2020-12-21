زلزال يضرب جنوب غرب الكويت

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم منطقة المناقيش جنوب غرب الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية عبد العنزي قوله إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

وكان معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي قال في وقت سابق إن مركز الهزة كان على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي و41 كم غرب الوفرة على الحدود بين الكويت والسعودية عند دائرة عرض 28.85 شمالا وخط طول 4.58 شرقا.

ولم ترد تقارير فورية من الكويت أو السعودية عن أي أضرار أو إصابات جراء الهزة.