فرع طرطوس لطلائع البعث يعقد مؤتمره السنوي

البعث ميديا – طرطوس- رشا سليمان

عقد فرع منظمة طلائع البعث في طرطوس مجلسه السنوي تحت عنوان “بالتعاون و العمل نحقق الأمل” بحضور الرفيق د.محمد حبيب حسين أمين فرع الحزب في طرطوس والرفيق محمد عزت عربي كاتبي رئيس المنظمة.

وأكد الرفيق أمين فرع الحزب على ضرورة تحصين الجيل جيداً لأنه الأساس في منع الغزو الفكري الخارجي، وحمل منظمة طلائع البعث مسؤولية الأطفال والبراعم الفتية وتنميتهم ورعايتهم وتحصينهم التحصين الفكري المتين، لافتاً أنه بعد سنوات الحرب العشر لابد من إعادة البناء الذي يبدأ بإعادة بناء البشر وبالتالي البناء الفكري لهؤلاء البراعم الفتية.

و أشار الرفيق ” كاتبي” لأهمية التنسيق مع كافة الجهات و العمل يداً بيد لإعادة إعمار الوطن، مؤكداً أن منظمة طلائع البعث ستبقى تعمل على رعاية وتربية الأطفال تربية طليعية (تكوينية وتوجيهية ) والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وميولهم واتجاهاتهم.

وبين الرفيق عيسى عويجان أمين فرع طرطوس للطلائع أن المؤتمر محطة تقييم للعمل الطليعي و الوقوف عند الإيجابيات وتعزيزها و السلبيات وتلافيها، والعمل على مضاعفة الجهود لتطوير العمل و الارتقاء به بما ينعكس إيجاباً على إعداد الأطفال و تحقيق أهداف التربية القيمية و الطليعية والتربوية.

وتركزت الطروحات و المقترحات حول ضرورة إحداث مجمع تربوي ضمن قطاع المنطقة الثانية لطلائع البعث، وتفريغ إداري في كل منطقة طليعية على غرار روابط اتحاد شبيبة الثورة و إحداث مقرات لها، و تأمين الدليل التنظيمي و توزيعه على كافة الوحدات مجاناً، والمطالبة بعودة منهاج التربية الطليعية ضمن مناهج طلاب كلية التربية.

وشدد المشاركون بالمؤتمر على ضرورة الاعتماد على التطبيق العملي و الابتعاد عن الجانب النظري و زيادة ساعات الترفيه و الراحة و الرحلات، و لحظ معسكر طرطوس بالدعم المالي لإجراء الصيانة الدورية سنوياً بسبب تأثيرات الرطوبة و الملوحة على أثاث المعسكر، مع إجراء صيانة كاملة لآليات الفروع و استبدالها إن أمكن، وتفعيل البرامج الخاصة بنشاطات الطلائع ووضع منهاج بخصوص اختصاصات الإعلامي الصغير، ودعم الأندية مادياً، و إقامة بطولات رياضية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي و تفعيلها على مستوى القطر، ودعم المكتبات في الوحدات الطليعية ورفدها بالكتب المناسبة من قبل وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب، وإحداث قناة تلفزيونية خاصة بنشاطات الأطفال، و إصدار مناهج التربية الفنية في جميع مدارس الأنشطة الطلائعية.