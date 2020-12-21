مياه الشرب تصل أحياء الحسكة

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب، منذ يوم أمس، بضخ المياه إلى مدينة الحسكة، بعد توقف دام لأكثر من 25 يوماً نتيجة قيام الاحتلال التركي بإيقاف تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين.

مدير عام المؤسسة، المهندس محمود العكلة، صرح بأنه بعد الانتهاء من عملية ضخ المياه من خزانات التجميع في منطقة الحمة إلى محطة العزيزية بمدينة الحسكة، بدأ تزويد المشتركين بالمياه لأحياء غويران شرقي وغربي والليلية والنشوة الشرقية والزهور والتجمعات الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة سانا.

ولفت إلى أن واقع تشغيل محطة علوك، من حيث عدد الآبار والمضخات، لايزال غير مستقر نتيجة استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالتعدي على الشبكة الكهربائية المغذية لمشروع علوك القادمة من محطة كهرباء الدرباسية وعدم إزالة هذه التعديات.