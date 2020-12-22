الجمعية الفلكية السورية: اقتران عظيم للمشتري وزحل مساء الغد

دعت الجمعية الفلكية السورية هواة الفلك والفضاء إلى المشاركة في رصد الاقتران العظيم لكوكبي المشتري وزحل الذي يترافق مع يوم الانقلاب الشتوي.

وأوضحت الجمعية في دعوتها أن الرصد سيتم يوم غد الاثنين من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء في المرصد الفلكي السوري بدمشق الكائن في مجمع السيدة فاطمة الزهراء “آخر سوق مدحت باشا” عند تقاطع شارع الأمين.

وأكدت الجمعية أنه لن يسمح بالدخول إلى المرصد إلا للذين يرتدون الكمامات وأنها ستلتزم بكل إجراءات الأمان والسلامة التي تراها مناسبة.