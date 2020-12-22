تتويج بنزيما بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني
توج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة ألفريدو دي ستيفانو كأفضل لاعب في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2019-2020.
ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن بنزيما قوله عقب الفوز بالجائزة “أنا راض عما قدمته وهذه الجائزة تعني لي الكثير لأشعر بالفخر والسعادة مع فريق ريال مدريد الذي قدم لاعبوه موسماً مذهلاً ويستحقون هذه الجائزة أيضا”.
ويأتي تتويج بنزيما بالجائزة لينهي احتكار الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً ونجم الريال سابقاً.