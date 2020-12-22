روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 28776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 85 إقليماً روسياً بينها 7237 إصابة سجلت في العاصمة موسكو.

وجاء في التقرير اليومي لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا أن “عدد الوفيات الحاصلة نتيجة الوباء بلغ 561 في غضون الليلة الماضية بينما تعافى من الإصابة 24158 شخصاً”.

وأضافت الغرفة إن “إجمالي الوفيات وصل إلى 51912 و امتثل للشفاء مليونان و319520 شخصاً من بين مليونين و906503 مصابين طيلة فترة تفشي الوباء في روسيا”.