فايزر ومورديرنا تختبران اللقاح على سلالة كورونا الجديدة

تختبر شركتا “فايزر” و”موديرنا” لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، على سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

وأعلنت “موديرنا” أنها “تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة ضد سلالة الفيروس الجديدة، وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك”، في حين أشارت شركة “فايزر” إلى أنها “تستنبط بيانات” عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها “أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا”. بحسب”CNN”.

وحذر عالم الأوبئة ميخائيل فافوروف الخبير الأممي ورئيس DiaPrep System Inc، من الهلع وزيادة حدة التوتر بشأن السلالة الجديدة، قائلا إن اللقاحات ستعمل كما هو مخطط لها.

وأوضح أن الفيروس سيتطور باستمرار في مناطق متغيرة، لأنه يحتاج إلى أن يصبح فيروساً بشرياً، مسبباً سيلاناً عادياً في الأنف، دون الرغبة في أن يكون مميتاً. وعليه، فإن الفيروس يريد أن ينتقل بشكل أكثر فعالية، دون أن يكون فتاكاً.

ونشرت “الغارديان” مقالاً أفاد بأن الفيروسات تتحور في كل وقت وتموت معظم المتغيرات الجديدة، وفي بعض الأحيان تنتشر دون تغيير سلوك الفيروس، كما تحدث تغييرات جذرية أيضاً.