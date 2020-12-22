مئات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بالمغرب ومصر

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 877 إصابة جديدة و43 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وكالة الأنباء المغربية نفلت عن الوزارة بأن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 418002 إصابة والوفيات إلى 7000 حالة.

بالمقابل، أعلنت الحكومة المغربية فرض حظر التجول ليلاً لمدة ثلاثة أسابيع، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

في السياق، سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 718 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس كورونا.

حيث أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر وصل لغاية الآن إلى 126273 والوفيات إلى 7130 حالة.

كما أشار إلى خروج 345 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 107162 حالة.