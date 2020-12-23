اجتماع الصحة العالمية لمناقشة سلالة “كورونا” الجديدة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ على “تويتر” “الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل. سلاسل التوريد للسلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة”.

وحث كلوغ على زيادة الإجراءات الوقائية، من دون أن يحدد موعدا للاجتماع.

وحذرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس، قائلة إنه جزء طبيعي من تطور الوباء، وأشادت ببريطانيا لاكتشاف هذا التحور.