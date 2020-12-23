الایراني آترین توانا يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة (الفاو)

الإیراني آترین افشاري توانا يفوز للمرة الثانية على التوالي بالجائزة الأولى في مسابقة الرسم التي تنظمها (الفاو) بمناسبة “يوم الغذاء العالمي”.

حصل الفنان الایراني آترین افشاري توانا علی الجائزة الأولى في مسابقة الرسم التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، للعام الثاني على التوالي في الفئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات.

وبحسب ما أورته وكالة “ارنا”، فقد “أحرز الفنان افشاري المرکز الاول بمسابقة الفاو الدولية للرسم التي أقيمت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بمناسبة يوم الأغذية العالمي”.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الفنان نفسه “فاز بنفس المركز في النسخة السابقة من المسابقة التي أقیمت في العام 2019”.

وتحتفل “الفاو” في 16 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام بــ “يوم الغذاء العالمي”، وهو يوم تأسيس المنظمة عام 1945.

وبهذه المناسبة ينظم أكثر من 150 بلداً فعاليات تعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي المغذي للجميع.

ويعد هذا اليوم فرصة لإظهار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع بحلول عام 2030، بحسب المنظمة الدولية.