23, 12, 2020 - 5:01 مساءً

الخارجية الروسية: ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

سورية   7

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وتنفيذ القرار الأممي 2254.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي بموسكو اليوم مع وزير خارجية مشيخة قطر عبد الرحمن آل ثاني “ناقشنا الأوضاع في سورية واتفقنا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة فيها وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 “.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

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