الرئيس الأسد يزور مركز خدمة المواطن الإلكتروني بدمشق الذي يوفر على المواطن الكثير من الوقت والجهد والمال

زار السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مركز خدمة المواطن الإلكتروني بدمشق والذي بدأ بتقديم خدماته للمواطنين.

وحاور الرئيس الأسد كادر المركز حول آلية العمل فيه والتي تقوم أساساً على طلب المعاملات عبر شبكة الإنترنت وحصول المواطن عليها من منزله أو مكان عمله دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية لإنجازها.

كما استمع سيادته إلى شرح مفصل عن أنواع المعاملات التي يقدمها المركز حالياً والمعاملات الأخرى التي يجري التحضير للبدء بتقديمها.

وستحقق هذه الخدمات الإلكترونية هدف تبسيط الإجراءات الإدارية للتخفيف عن المواطن وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال ويضمن شفافية ووضوحاً في الإجراءات والوثائق المطلوبة.

وفي ختام الزيارة شكر الرئيس الأسد الكادر القائم على هذا العمل الأساسي والجوهري، داعياً إلى تكثيف العمل بالتعاون مع جميع الوزارات من أجل تغطية جميع المجالات والتي يمكن أن تخفف العبء عن المواطن.