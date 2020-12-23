23, 12, 2020 - 5:02 مساءً

“المهرجان الدولي للشعر بتوزر” ينطلق الخميس

ثقافة وفن   12

“المهرجان الدولي للشعر بتوزر” ينطلق الخميس ويشمل العديد من الفعاليات، من بينها معرض للكتاب وقراءات وسهرات شعرية وموسيقية.

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية “المهرجان الدولي للشعر بتوزر”، وذلك في الفترة بين 24 و26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتقام الدورة الــ 40 من المهرجان بالاشتراك مع “جمعية المهرجان الدولي للشعر بتوزر”.

ويشمل البرنامج العديد من الفعاليات من بينها معرض للكتاب، وقراءات وسهرات شعرية وموسيقية، وعرض فني يقدمه عادل بو علاق ونبراس شمام.

وفضلاً عن الندوات العلمية، يتضمن المهرجان أيضاً الإعلان عن الفائزين بجائزتي “دار القلم للكتاب النقدي الأول” و”جائزة أبو القاسم الشابي لأدب الشباب”، إضافة إلى تكريم الضيوف.

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