روسيا ترفع سن الشباب إلى 35 عاماً

تبنى مجلس الدوما، خلال جلسته العمومية اليوم، في القراءة الثالثة والأخيرة، قانون السياسة الشبابية، والذي يتضمن رفع سن الشباب الروسي إلى 35 عاما.

وجاء في المذكرة التوضيحية المرافقة للوثيقة، أن هذا التغيير سيزيد من الفرص المتاحة للشباب، لاستخدام تدابير الدعم من جانب الدولة، ومن بينها الحصول على المنح المالية المختلفة التي تقدمها الحكومة عبر المسابقات الشبابية المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون على المستوى الفيدرالي عدة مفاهيم، مثل “الشباب” و “الأسرة الشابة”، و “السياسة الشبابية” و “الجمعيات الشبابية الاجتماعية”.

في الوقت الحالي، يحدد القانون فئة الشباب، بين 14 و 30 عاما.