سلامة وعون يدرسان الفكر الفلسفي المعاصر في سوريا

“الفكر الفلسفي المعاصر في سورية”، هو عنوان الكتاب الصادر حديثاً عن “مركز دراسات الوحدة العربية” في بيروت.

ويتناول الكتاب الذي أعدّه يوسف سلامة ومشير باسيل عون، الفكر الفلسفي المعاصر في سوريا.

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة “كتب فلسفية” الصادرة عن الدار، والمتمحورة حول تيمة الفكر الفلسفي المعاصر في مجموعة من البلدان العربية.

ويغوص الباحثان في التوجهات الفلسفية في سوريا ورصدها والتحري عنها، ليخرجا بخلاصة بأن أغلب الفلاسفة السوريين المعاصرين ينتمون الى مذاهب شتى، وأن لكل فيلسوف سوري طابعاً خاصاً ومنهجية أيضاً.

كما يحاول الكتاب تصنيف التوجهات الفكرية للفلاسفة السوريين وفق مذاهب فلسفية سائدة عالمياً، وتتبع تأثرهم بقضايا التيارات الفلسفية الكونية، الغربية خاصة، وكيف اجتهدوا فيها حتى تتكيف مع بيئاتهم، أو حتى واجهوها وعارضوها”.