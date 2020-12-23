فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحماة يناقش تذليل الصعوبات والخدمات العامة

حماة – حسان المحمد

عقد فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحماة اجتماعه الدوري برئاسة الرفيق المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب رئيس فرع الجبهة وحضور الرفاق أعضاء الفرع.

وناقش المجتمعون عدة قضايا هامة تمحورت حول تخصيص صالات دراسية للطلاب الجامعيين برسوم رمزية من قبل المؤسسات الحكومية في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ، معالجة التأخير الحاصل بتوزيع مادة المازوت في الأحياء ، وعدالة توزيع المواد الغذائية في صالات السورية للتجارة، والعمل على الاستفادة من السدود السطحية في منطقة مصياف والغاب ، والمطالبة بالاهتمام بمنطقة المراعي في الغاب والتي تبلغ مساحتها ٣٥٠٠٠ الف دونم.

كما كانت هناك مطالبات بالعمل على دراسة إعادة تشغيل سد أفاميا ، وتأمين بذار الشوندر السكري للمزارعين لإعادة تشغيل معمل السكر في سلحب ، إيلاء الاهتمام بالوعي الصحي للتصدي ومواجهة فايروس كورونــا و مطالبة المشافي بمتابعة جميع عمليات دفن حالات الوفاة الناتجة عن الوباء.