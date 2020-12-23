مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي تفتح أبوابها للمتسابقين

أعلنت مسابقة “أندريه ستينين” الدولية للتصوير الصحفي عن فتح باب التقديم لطلبات الاشتراك في المسابقة اليوم، 22 ديسمبر، وسوف يستمر قبول الطلبات حتى 28 فبراير 2021.

وهذا هو العام السابع لإقامة هذه المسابقة، التي ترسخ أقدامها على الساحة الدولية في مجال التصوير الصحفي، وتحمل اسم المصور الصحفي الروسي الراحل، أندريه ستينين، حيث تبدأ المسابقة في تلقي الطلبات من المصورين الصحفيين من جميع أنحاء العالم، في تاريخ مولده، في تقليد سنوي تلتزم به مجموعة “روسيا سيغودنيا” الإعلامية الروسية، تخليدا لذكراه.

وتقبل الطلبات من المصورين المحترفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-33 عاما على الموقع الرسمي للمسابقة (stenincontest.com)، باللغات الروسية والإنجليزية والصينية.

ويتنافس المتسابقون، بأعمالهم التي تتضمن سلسلة صور أو صور منفردة، على جوائز في خمس فئات هي: الأخبار الرئيسية، الرياضة، كوكبنا، بورتريه لبطل هذا الزمان. ويمكن لكل متسابق تقديم عمل واحد وسلسلة واحدة.

ويقدم صندوق جوائز الدورة السابعة من المسابقة لعام 2021 جوائز مالية لكل من هذه الفئات قدرها:

الجائزة الأولى – 125 ألف روبل (ما يعادل 1640 دولار أمريكي)

الجائزة الثانية – 100 ألف روبل (ما يعادل 1300 دولار أمريكي)

الجائزة الثالثة – 75 ألف روبل (ما يعادل 980 دولار أمريكي)

بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى في مسابقة “أندريه ستينين” لهذا العام 700 ألف روبل (ما يعادل 9200 دولار أمريكي).

لكن الجائزة التي لا تقل أهمية عن الجوائز المالية هي الفرص المتاحة للمصورين الصحفيين الشباب لعرض أعمالهم في عدد من القاعات والمعارض الروسية والدولية. حيث أصبحت جولة معرض الفائزين جزءا لا يتجزأ من تقاليد المسابقة، والتي تطوف من خلالها أعمال الفائزين بعشرات المدن في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ومنذ عام 2018، أصبح من بين القاعات التي تعرض فيها أعمال الفائزين بمسابقة “أندريه ستينين”، المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك، المنظمة الدولية الرئيسية في العالم المعنية بتعزيز السلام والأمن في جميع البلدان. كما يقام أيضا معرض لأعمال الفائزين في مقر المجلس الأوروبي في ستراسبورغ.

وقد أعلنت رئيسة إدارة المشاريع المرئية لمجموعة “روسيا سيغودنيا”، وقيّمة الدورة السابعة من مسابقة “أندريه ستينين” للتصوير الصحفي، أوكسانا أولينيك، عن فتح باب التقديم لمسابقة عام 2021 بقولها: “مع كل سنة جديدة، وانطلاقة لنسخة جديدة من مسابقتنا يتدفق قدر من الأدرينالين في عروقنا. ننتظر بكل ترقب وبهجة رؤية أعمال جديدة وأسماء جديدة واكتشافات جديدة. هذا العام، يمثل انطلاق المسابقة في مثل هذه الظروف الصعبة للعالم بأسره في سياق جائحة فيروس كورونا، حدثا رمزيا. حيث يمكن لظروف الحياة الجديدة أن تغير من عاداتنا، وتملي علينا واقعا جديدا للعمل، لكنها لا تستطيع أن تغير القيم الأساسية المتمثلة في الاحترافية، والرغبة في الإبداع، ومشاركة الأفكار، ورؤية العالم مع مشاهد محتمل. تسير المسابقة كلها وفقا للخطة المرسومة، ونحن على يقين أن المشاركين في المسابقة أيضا سوف يشاركوننا في هذا الأمر. نحن نؤمن بهم، ونتوقع أعمالا، ووجهات نظر، وموضوعات جديدة. وبالطبع نتمنى للجميع التوفيق والنصر!”.

وكانت الدورة السادسة لمسابقة “أندريه ستينين” الدولية للتصوير الصحفي لعام 2020 قد أقيمت، بدعم من أكبر وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمع التصوير. وكان الشركاء لبعض فئات المسابقة هم مجموعة شنغهاي المتحدة الإعلامية، وبوابة الإنترنت لصحيفة “تشاينا ديلي”، بالإضافة إلى واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتهدف مسابقة “أندريه ستينين” الدولية للتصوير الصحفي، والتي تنظمها وكالة “روسيا سيغودنيا” الروسية للأنباء، تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب، ولفت انتباه الجمهور إلى مهنة التصوير الصحفي الحديث. وهي منصة للمصورين الشباب، الموهوبين والملهمين والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين يفتحون أعيننا على الأشخاص والأحداث القريبة منا، والتي نراها بأعينهم.