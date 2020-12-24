احتفاءً بعيد الشجرة التاسع والستين.. زراعة 3500 غرسة في حلب

حلب – معن الغادري

تحت شعار /أرضنا .. ذهباً /أحيت محافظة حلب احتفالها بعيد الشجرة التاسع والستين بزراعة /3500/ غرسة حراجية ضمن مساحة /6.5/ هكتار في منطقة الزربة مقابل إيكاردا على طريق حلب – دمشق الدولي.

وشارك بالاحتفال أمين فرع الحزب بحلب الرفيق أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس المحافظة محمد حنوش ورئيس مجلس المدينة الدكتور معد مدلجي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وقيادة فرع الحزب.

وأكد محافظ حلب على أهمية الإحتفال بهذه المناسبة التي تتزامن مع الذكرى الرابعة لانتصار حلب وتطهيرها من رجس الإرهاب ،مبيناً ان الإحتفال بعيد الشجرة أصبح تقليداً سنوياً راسخاً يحظى باهتمام حكومي كبير نظراً لأهمية الشجرة الاقتصادية والبيئة ، وضرورة توسيع نطاق المساحات الخضراء والغابات خصوصاً بعد تعرضها للتخريب والاحتراق نتيجة الأعمال الإرهابية.

وأوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أنه سيتم زراعة /200/ ألف غرسة حراجية خلال العام القادم ضمن خطة المحافظة وإنتاج /300/ ألف غرسة ،لافتاً أن الاحتفال بهذه المناسبة أقيم في موقع إيكاردا نظراً لأهميته الرمزية بعد تحريره من العصابات الإرهابية.

وأشار رئيس فرع اتحاد الفلاحين عبدو علي الى أهمية هذه المناسبة للاحتفال بعيد الشجرة من خلال توسيع نطاق الزراعة لتعويض الفاقد من المساحات الخضراء ،مبيناً أن اتحاد الفلاحين يعمل لزراعة مليون شجرة على مستوى القطر.

بدوره بين رئيس غرفة زراعة حلب المهندس وائل زيتون ضرورة تكريس أهمية الشجرة من خلال زيادة إنتاج الغراس وزراعة المزيد المناطق ، خصوصاً بعد تعرض الكثير من الغابات للحرائق المفتعلة .