24, 12, 2020 - 4:01 مساءً

النقل: استمرار تقديم الخدمات خلال العطلة

محليات   8

 

أعلنت وزارة النقل استمرارها بتقديم الخدمات في قطاعات المرافئ والمطارات والسكك الحديدية خلال عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضحت الوزارة أن خدماتها مستمرة في مرفأي طرطوس واللاذقية، ومطارات دمشق وحلب واللاذقية والقامشلي، إضافة إلى استمرار النقل عبر السكك الحديدية في مجال نقل الحبوب والفيول والمواد والبضائع طيلة أيام العطلة.

كما أشارت إلى وجود ورديات عمل على مدار الساعة تستمر في تقديم هذه الخدمات وهذا ما يتم لحظه في قرارات العطل بشكل دائم نظراً لحيوية هذه القطاعات.

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