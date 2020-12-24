باريس سان جيرمان يقيل مدربه الألماني توخيل

ذكرت صحيفتا “ليكيب” الفرنسية و”بيلد” الألمانية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أقال مدربه الألماني توماس توخيل.

وشهد توخيل، الذي أصبح في أغسطس الماضي، أول مدرب ينجح في قيادة النادي الباريسي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1)، بداية صعبة للموسم مما أضعف موقفه داخل النادي.

ومع ذلك، فإن قيادته نادي العاصمة إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، كان يوحي ببقائه في منصبه حتى نهاية عقده في يونيو المقبل.

ولكن إدارة نادي باريس سان جرمان، قررت خلاف ذلك بسبب التصريحات الأخيرة للمدرب الألماني والتي كان آخرها حديثه إلى قناة “سبورت 1” الألمانية، التي نشرت مقابلتها معه أمس الأربعاء، بدون تصريح من النادي.

وأعرب توخيل خلال المقابلة الصحفية عن أسفه بشكل خاص لعدم الاعتراف بعمله في باريس سان جرمان “كنا على بعد مباراة واحدة من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. ولم نشعر أبدا بأننا أقنعنا الناس وأنهم يعترفون بإنجازنا. أحيانا يجعلك ذلك حزينا أو غاضبا قليلا”.

وفي حال تم تأكيد إقالته، فسيكون توخيل ثاني مدرب يقال من منصبه أثناء الموسم، منذ تولي القطري ناصر الخليفي رئاسة النادي (عام 2011)، بعد أنطوان كومبواريه في ديسمبر 2011.