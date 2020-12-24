بعد تقديمه مساعدات طبية.. الصليب الأحمر التشيكي يؤكد مواصلة دعمه لسورية

أكد الصليب الأحمر التشيكي أنه سيواصل تقديم المساعدات للشعب السوري، في ظل ما يتعرض له من حرب ظالمة وحصار اقتصادي جائر، مستغرباً تجاهل الكثير من وسائل الإعلام الحديث عن حاجة السوريين لهذه المساعدات.

وفي تقرير نشره على موقعه الرسمي، أشار الصليب الأحمر التشيكي إلى استمراره بتقديم المساعدات الطبية لأنها ضرورية “لفترة طويلة”، لافتاً إلى أن دفعة المساعدات التي قدمها منذ أيام تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي المتضرر جراء الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وتأتي في إطار دفعات بدأت في عام 2016.

وكانت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تسلمت، الاثنين الماضي، شحنة من المساعدات الطبية مقدمة من الصليب الأحمر التشيكي تضمنت 4 أجهزة إيكو محمولة وجهازي إيكو ملون و5 أجهزة قياس تشبع الدم بالأوكسجين مع حساس خاص بالأطفال و5 أجهزة صادم قلبي وجهاز إيكو ثابت مع بروبات نوعية ومنظار قصبات ومنظار كولون.