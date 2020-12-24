تقرير: 2.7 مليون تلقوا لقاحات “كورونا”

تلقى أكثر من 2.7 مليون شخص لقاحات ضد فيروس كورونا في ست دول حول العالم حتى الآن.

وقالت وكالة بلومبرج اليوم الخميس إنجاء ذلك في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ مع الاستمرار في توسع جهود إعطاء اللقاحات.

وأفادت بلومبرج بأن عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بدأت في 14 ديسمبر، وتلقى 12ر1 مليون شخص اللقاحات حتى الآن.

وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص 5.1 مليون جرعة من لقاح: فايزر- بيونتيك، و6 ملايين جرعة من إنتاج شركة موديرنا لتوزيعها هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن لقاحات: فايزر- بيونتيك، وموديرنا، نجحت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.