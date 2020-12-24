24, 12, 2020 - 5:06 مساءً

تقرير: 2.7 مليون تلقوا لقاحات “كورونا”

صحة   8

تلقى أكثر من 2.7 مليون شخص لقاحات ضد فيروس كورونا في ست دول حول العالم حتى الآن.

وقالت وكالة بلومبرج اليوم الخميس إنجاء ذلك في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ مع الاستمرار في توسع جهود إعطاء اللقاحات.

وأفادت بلومبرج بأن عمليات التطعيم في الولايات المتحدة بدأت في 14 ديسمبر، وتلقى 12ر1 مليون شخص اللقاحات حتى الآن.

وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص 5.1 مليون جرعة من لقاح: فايزر- بيونتيك، و6 ملايين جرعة من إنتاج شركة موديرنا لتوزيعها هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن لقاحات: فايزر- بيونتيك، وموديرنا، نجحت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 95% في تجارب على عشرات الآلاف من المتطوعين.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

قد يعجبك أيضاً

دراسة: الطعام الشرق أوسطي يقي من الخرف

saloua 0

دواء طبيعي يخلصك من سموم «الكبد»

linda 0

علماء روس يبتكرون “مستحضر” يمنع تطور “سرطان الثدي”

linda 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *