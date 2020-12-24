24, 12, 2020 - 5:06 مساءً

“تيليغرام” يتخذ خطوة ربحية مع بداية 2021

علوم وتكنولوجيا   6

بعد 8 سنوات من إطلاق المنصة الشهيرة “تيليغرام”، بدأت في البحث عن الأرباح، حيث كشفت أنها تنوي أن تضيف الإعلانات إلى قنواتها العام المقبل 2021.

وقال مؤسس المنصة، بافي دوروف: “لا أريد أن أرى المنصة تباع إلى شركات عملاقة مثل فيسبوك، وغيرها، لذلك قررنا إضافة الإعلانات للقنوات للاستمرار بقوة في السوق ولتغطية بعض التكاليف”.

وأشارت إلى أن تلك الإعلانات لن تؤثر بأي حال على خصوصية مستخدمي “تيليغرام” ولن تؤثر على تشفير المحادثات الخاصة أو الجماعية بحيث أنها لن تظهر في الرسائل الخاصة بالأصدقاء أو العائلة، ولكنها ستظهر في تلك المرحلة، في القنوات التي تتابعها.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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