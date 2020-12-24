رونالدو يتربع على عرش هدافي “الكالتشيو” وأوروبا

احتفظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، بصدارة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد الجولة الـ14، والدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لعام 2020.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي “الكالتشيو” برصيد 12 هدفا، أحرزها خلال مشاركته في 10 مباريات، متفوقا بفارق هدف على وصيفه البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلا، الذي سجل 11 هدفا خلال 13 مباراة، ويليهما في المركز الثالث النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، برصيد 10 أهداف، أحرزها خلال 6 مباريات.

رونالدو “صاروخ ماديرا” يتربع على عرش أوروبا

كما تصدر الدون رونالدو ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى (الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الألماني، الفرنسي)، برصيد 33 هدفا، متفوقا بفارق هدف واحد عن أفضل لاعب في أوروبا، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، ويليهما في المركز الثالث الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، برصيد 27 هدفا.

كما حقق رونالدو (35 عاما) إنجازا تاريخيا بمعادلته لرقم قياسي ظل صامدا لقرابة 60 عاما. فقد ذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على “تويتر” أن نجمه البرتغالي أصبح ثاني لاعب يحرز 33 هدفا في “الكالتشيو” على مدار عام كامل، بعد الأرجنتيني عمر سيفوري، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في عام 1961.

ولا يزال أمام رونالدو “صاروخ ماديرا” فرصة الانفراد بهذا الرقم القياسي، مع تبقي مواجهة واحدة لليوفي في “الكالتشيو” قبل نهاية العام الجاري أمام فيورنتينا، يوم الأربعاء المقبل.